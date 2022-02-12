İki harekat bölgesinde 29 PKK/YPG’li etkisiz

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 28 terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Her terörist için kaçınılmaz son bellidir. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek" denildi.