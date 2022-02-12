Uzun masanın altından test gerginliği çıktı!

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kremlin'de bir araya geldiği görüşmedeki uzun masanın sırrı çözüldü. Bir sonuç alınamayan görüşmenin ardından uzun masa ve görüşmedeki soğuk tavırlar dünya gündemine otururken Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Macron'un o masaya oturtulma sebebinin kritik görüşme öncesi sadece 1 PCR testi yaptırması olduğunu iddia etti. Normalde Kremlin'e göre 3 test yaptırması gerekiyordu. Macron, bu şartı reddettiği için özellikle uzun masaya oturtuldu.

MACRON REDDETMİŞ

Bu iddiaları destekleyen bir haber de Reuters haber ajansından geldi. Sağlık protokolü hakkında bilgisi olan iki kaynak, Macron'a seçim hakkı verildiğini söyledi. Ya Rus yetkililer tarafından yapılan PCR testini kabul ederek Putin'e yakın oturacaktı, ya da testi olmayıp sosyal

mesafe kuralına uymak durumunda kalacaktı. Fransız liderin Rus doktorlar tarafından test edilip edilmediğine ilişkin güvenlik endişelerine değinen bir kaynak, "Bunun el sıkışmama ve o uzun masada oturma anlamına geldiğini çok iyi biliyorduk. Ancak cumhurbaşkanının DNA'sını ele geçirmelerini kabul edemedik" dedi. Rus yetkililer de yaptıkları son açıklamada Macron'un Rusya'da PCR testi yaptırmayı reddettiğini teyit etti.



'DİLSİZLE SAĞIRIN KONUŞMASI'

Putin ile Macron arasındaki gerginliğin bir benzeri de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiliz mevkidaşı Liz Truss'u ağırlamasında yaşandı. Lavrov ve Truss, oldukça soğuk geçen görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın güvenlik taleplerini hatırlatan Lavrov, "Dürüst olmak gerekirse, konuşmamızın bir dilsizle sağırın konuşması gibi olmasından hayal kırıklığına uğradım. Dinliyoruz ama duymuyoruz. En detaylı açıklamalarımız boşa gitti" diye konuştu.