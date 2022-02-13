“6 benzemez” yuvarlak masada bir araya geldi

6 muhalefet partisinin genel başkanları ilk kez yuvarlak masada bir araya gelerek, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" çalışmalarına son şeklini verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde buluştu. Kamuoyunda "6 benzemez" olarak bilinen ve tek ortak yanları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hedef almak olan 5 partinin liderlerini Kılıçdaroğlu, kapıda karşıladı. Buluşmada, Davutoğlu'nun, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi, muhafazakar partilerin ittifakta kalarak ayrıca yeni bir ittifak kurması ile partilere eşit milletvekili dağılımı gibi konuları gündeme getirdiği öğrenildi.

■ ANKARA