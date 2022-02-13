BAE ziyareti yeni iş kapılarını açacak

KORONA virüsü atlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yarın iade-i ziyaret yapacak.

2021'DE İHRACAT KATLANDI

BU ziyareti sırasında Abu Dabi ve Dubai'de temaslarda bulunacak olan Başkan Erdoğan'ın Dubai Expo'daki Türk Milli Günü'nün açılışını gerçekleştirmesi ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi de planlanıyor. Ayrıca iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 9 azalarak 7,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye'nin BAE'ye ihracatı yüzde 91 artışla yaklaşık 5,2 milyar dolara çıkarken bu ülkeden ithalatı yüzde 58 azalarak 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. İki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeler hızla ticari ve ekonomik ilişkilere de yansıdı. Uzun süredir devam eden ticari durgunluk dönemi, yerini ticari aktivitelerin yeniden hız kazandığı, karşılıklı yatırım ve ticaretin canlandığı yeni bir döneme bıraktı. Erdoğan'ın yapacağı bu ziyarette de 10 milyar dolarlık yatırım planının yanı sıra, yeni işbirliği anlaşmalarının da gündeme geleceği belirtiliyor.