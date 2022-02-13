“Biz Büyükşehir gibi yerimizde saymıyoruz!”

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Karınca Modeli' çalışma, Tire'de gerçekleştirildi. İl ve ilçe Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları gün boyu, Tire'nin mahallelerinde, köylerinde, sokaklarında; esnaf, STK temsilcileri, üye ve mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

"İKİ BÜYÜK PROJEMİZ VAR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karateke Köyü'nde yaptığı ziyaretlerde önemli mesajlar verdi. Başkan Sürekli, "Küçük Menderes Havzası'nda birini uygulamaya başladığımız iki büyük proje var. Biri bu yıl uygulamaya geçeceğimiz 'Akıllı Tarım' diğeri de İZKA'nın 'Damla Sulama Projesi'. Biz tarımda mümkünü çoktan gerçek kıldık. 'Başka bir tarım mümkün' diyerek yerimizde saymıyoruz. Gerçekleştiriyoruz, büyütüyoruz, geliştiriyoruz. Çağa ayak uyduran, çiftçimizi ve ürününü koruyarak gelişimini sağlayan önemli projelere imza atıyoruz" diye konuştu.

TARIMA TEKNOLOJİK DOKUNUŞ

Kareteke Köyü Kalkınma Kooperatifi'ni de ziyaret ederek Başkan Erkan Tutkaç ile görüşen Sürekli, tarımsal projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. "Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, bu yıl Kooperatifimizle birlikte 'Akıllı Tarım Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor" diyen Sürekli, "4.0 için proje yazdık. Geçtiğimiz yıl Tarım İlçe Müdürlüğü'nün aldığı dijital bir cihaz ile topraklarımızın analizi gerçekleşebilecek. Kooperatifimizin traktörlerine akıllı dümenleme sistemi de eklenerek yakıttan tasarruf sağlanacak. Ayrıca ekim hataları da minimuma inmiş olacak. Böylelikle zaman, yakıt ve riski azaltmış olacağız. Bu muazzam proje, bölgemizdeki tarım üreticimiz için mucizeler yaratacak" dedi.