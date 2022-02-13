  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem MHP’den Kızılcahamam’da 2023 toplantısı

MHP’den Kızılcahamam’da 2023 toplantısı

13.2.2022

MHP’den Kızılcahamam’da 2023 toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta sonu Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantının ardından dün de yine Kızılcahamam'da il başkanları ile bir araya geldi. Bahçeli, İl Başkanları Toplantısı öncesi Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta girişte Bahçeli'yi partisinin Kızılcahamam teşkilatı üyeleri ile esnaf karşıladı. Anıtta önce dua edildi ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Bahçeli, anıta kırmızı karanfil bıraktıktan sonra Gökbörü Otağı'na geçerek partililerle sohbet etti. Devlet Bahçeli, daha sonra otelde İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı basına kapalı yapıldı.