MHP’den Kızılcahamam’da 2023 toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta sonu Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantının ardından dün de yine Kızılcahamam'da il başkanları ile bir araya geldi. Bahçeli, İl Başkanları Toplantısı öncesi Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta girişte Bahçeli'yi partisinin Kızılcahamam teşkilatı üyeleri ile esnaf karşıladı. Anıtta önce dua edildi ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Bahçeli, anıta kırmızı karanfil bıraktıktan sonra Gökbörü Otağı'na geçerek partililerle sohbet etti. Devlet Bahçeli, daha sonra otelde İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı basına kapalı yapıldı.