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Örgüt üyesi 2 şahıs sınırda yakalanarak tutuklandı

13.2.2022

Örgüt üyesi 2 şahıs sınırda yakalanarak tutuklandı

PKK terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye oldukları iddia edilen H.D., ve H.R., isimli şahıslara yönelik çalışmalar başlatıldı. Her yerde aranan şahıslar, Yunanistan sınırında jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen H.D. ile H.R, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.