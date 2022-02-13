Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye parlıyor

Ukrayna krizi, enerji dengelerini sallamaya başlarken, Türkiye'nin enerji denkleminde kilit ülke konumu bır kez daha ortaya çıktı. Amerika, "Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akımı-2 ilerlemez" açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için Azerbaycan'dan daha fazla doğal gaz satın almak için görüşmeler yaparken, Türkiye gerçeği ile karşılaştı.

EN GÜVENİLİR LİMAN TÜRKİYE

Dost ve kardeşimiz Azarbeycan'ın, AB yetkililerine, "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndan daha fazla doğal gaz almanız mümkün. Türkiye, AB'nin arz güvenliğinin artırılması adına en uygun yol ve en güvenilir limandır" dedikleri aktarıldı. AB ile Azerbaycan görüşmeleri sürerken, Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, ülkesinin Rus doğal gazına bağımlılığının azaltılması gerektiğini savundu. Habeck, Almanya'nın Ukrayna krizinin gölgesinde, Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltması çağrısı yaptı. Gelecek kış için tedbir alması gerektiğini belirterek, jeopolitik konumunun ülkesini alternatif gaz ithalatı kaynakları bulmaya ve kaynağını çeşitlendirmeye mecbur bıraktığını savundu.



"Kendimizi daha iyi biçimde garantiye almalıyız" diyen Bakan, "Bunu yapmazsak bir piyona dönüşürüz. Kuzey Akım-2 bağımlılığı artırır. Proje yalnızca Rus gazına bağımlılığı artırmakla kalmaz aynı zamanda jeopolitik açıdan da kırılgan bir tedarik rotasına mahkum bırakır" dedi. Bilindiği gibi 1200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım-2 boru hattının, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden şu an olduğundan daha fazla miktarda Almanya'ya ulaştırması hedefleniyor. Ukrayna krizi ile enerji dengeleri sarsılırken, Türkiye parlıyor. Türkiye'den geçen Azerbaycan doğal gazını taşıyan Trans Anadolu Boru hatlarının, Avrupa'nın gelecekte titremesini ortadan kaldıracak bir proje olduğu görülüyor.

AVRUPA'YI KURTARACAK PROJE

Avrupa'yı titretmekten kurtaracak ikinci proje ise Türkiye ile İsrail arasında olası Doğu Akdeniz Boru Hattı. Enerji denklemine bakarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'İsrail gazı Türkiye'den geçebilir, hem biz alırız hem de Avrupa'ya verilir' sözleri büyük anlam ve önem kazanıyor. Avrupa'nın enerjide kaderini etkileyen Trans Anadolu (TANAP) ile İsrail Cumhurbaşknı Herzog'un Ankara ile barışma arzusu ve İsrail gazını Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak yeni Doğu Akdeniz Boru Hattı projesi jeopolitik özelliklere işaret ediyor. Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın enerjı bağımlılığını azaltacak projeler konusunda Başkan Erdoğan'ın geleceği çok iyi okuyarak gerçekleştirmek olduğu jeopolitik hamleleri ve Türkiye'yi bu yeni gelişmelere göre hazırladığı net olarak ortaya çıkmış durumda.



ENERJİNİN İPEK YOLU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bölgesel Barış Projesi' olarak nitelediği Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için, enerjinin 'ipek yolu' betimlemesi, yaptığı birçok konuşmasında dikkat çekiyor. Evet, enerjinin birleştirici rolünün en güzel nişanelerinden birisi olan TANAP, bölgesel bir barış projesidir. Hazar bölgesi doğal gazının Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını amaçlayan Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasıdır. TANAP'ın kapasitesi önce 24 milyar metreküpe ve sonrasında maksimum teknik kapasitesi olan 32 milyar metreküpe çıkarılması planlandı. TANAP, Azerbaycan'daki diğer doğal gaz sahaları ile diğer Hazar kaynakları ve bölge ülkelerinde üretilecek doğal gazın Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılması için önemli bir potansiyele sahiptir.