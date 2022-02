12 adımda İsrail’le doğalgaz görüşmelerinin nedeni

ABD'nin, İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan işbirliğiyle Avrupa'ya ulaştıracak EastMed projesine desteğini çekmesinin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan, EastMed konusunda "Türkiyesiz bu iş olmaz" diyerek İsrail yönetimiyle görüşmeler yapıldığını açıkladı.

AMERİKA NEDEN VAZGEÇTİ?

EastMed Boru Hattı projesi nedir? İsrail'in Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını Kıbrıs ve Girit üstünden Yunanistan topraklarına ulaştırması beklenen doğalgaz boru hattı olarak doğdu. Proje tamamlandığında doğalgazın Yunanistan üzerinden İtalya'ya, oradan da bütün Avrupa'ya aktarılması planlanıyordu. Boru hattının uzunluğunun 1.900 kilometre, derinliğinin ise 3 kilometre olması öngörülüyordu. Yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasiteli olarak tasarlanan projenin 7 milyar dolara mal olacağı ve yapımının 7 yıl süreceği belirtiliyordu. Ancak uzmanlar bu projenin hayata geçmesi için harcanan paranın neredeyse iki katı fazla olacağını vurguluyordu. Ocak 2020'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri arasında EastMed Boru Hattı projesi sözleşmesini imzaladı. 19 Temmuz 2020'de ise İsrail hükümeti East- Med Boru Hattı projesini onayladı. Washington, imzadan iki yıl sonra projeden desteğini çekti. Yunan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin, EastMed'e ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'a ilettiği bildirildi. ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterildi.



GÜÇ OYUNU BOZAR

Türkiye, Libya'yla yapmış olduğu Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması sonrası EastMed'in geçirilmesi planlanan deniz sınırlarını kontrol ettiğini ve projeye izin vermeyeceğini belirtmişti. Türk donanmasının bayrak gösterdiği, EKONOMİK ALANLARIN BELİRLENMEDİĞİ, HER AN SAVAŞ

ÇIKMASI MUHTEMEL BİR SAHADA GERÇEKLEŞMESİ SÖZ KONU OLAMAZDI.



Büyük paralarla gerçekleşecek bu projenin riskleri çok fazla olduğundan vazgeçildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da belirttiği gibi İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması konusu, EastMed projesinden önce de gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu konuyu yeniden İsrail'le görüşmeye açması ne anlama geliyor?

1) İdeal yol Türkiye üzerinden gitmesi.

2)Türkiye'nin bir enerji merkezi haline gelmek için uzun süredir yürüttüğü stratejiye uygunluğu.

3)Enerji güvenliğinde Türkiye'nin güçlü kararlılığı.

4) NATO ve Avrupa ülkesi olarak Türkiye'nin Avrupa'ya güven vermesi.

5) Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorunlarının diplomatik yollardan çözümüne katkı sağlaması olasılığı.

6) İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının arkasından çekilmesi sonucu Doğu Akdeniz tansiyonunun düşmesine katkısı.

7)Türkiye'nin teklif ettiği Doğu Akdeniz gazından kazankazan formülüne göre ortak iş yapılmasının önünün açması.

8) İsrail'in Türkiye ile anlaşmasının ardından, Mısır'ın da Türkiye ile anlaşması, Doğu Akdeniz için yeni ve kabul edilebilir bir ekonomik haritanın çıkarılması söz konusu olacak.

9) Tansiyonun düşmesi sonucu ihtilaflı alanlarda aramalar için ortak zeminlerde buluşulması mümkün olacak.

10)Doğu Akdeniz'de gaz aramasını yapacak yabancı ülkelerin gemilerinin ve Türk sondaj gemilerinin birbirinden haberdar olarak çalışmasına katkı sağlaması.

11) Almanya'nın (AB) Rusya bağımlılığından kurtulmak için başlattığı yeni arayışlarda DOĞU AKDENİZ GAZININ çok önemli jeopolitik, siyasi ve diplomatik gelişmelere konu olması.

12) Türkiye ile İsrail yeni dönem ilişkilerinin Amerika ve Avrupa hattında yaratacağı, siyasi-iktisadi-diplomatik pozitif iklim.

İSRAİL İLE YOL HARİTASI

Dış politikada son dönemde Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin yanında İsrail'le de ilişkiler konusunda pozitif gündem politikası uygulanıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kasım ayında, annesinin vefatı üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Herzog, Erdoğan'ın daveti üzerine "Gelmek isteriz" yanıtını vermişti. Ukrayna dönüşü Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un Türkiye ziyareti için Mart ayı ortalarını işaret etti. Herzog'un ziyareti öncesi iki ülke tarafından özel temsilciler atanarak ön çalışma gerçekleştirilecek. Ziyaretin Mart ayı ortalarında gerçekleştirilmesi beklenirken, ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin ardından bölgedeki doğal kaynakların Türkiye üzerinden taşınmasına yönelik projeler görüşülmeye başlandı.

KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ TAYİNİ

Herzog'un ziyareti öncesinde karşılıklı özel temsilci atanması gündeme alınırken, kulislerde Ortadoğu siyaseti ve Yahudi tarihi üzerinde çalışmaları bulunan, iyi derecede İbranice bilen Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş veya Türkiye'nin Tel Aviv'de görev yapan büyükelçileri Kemal Öktem, Ahmet Üzümcü'nün ismi geçiyor. Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmelerin seyrine göre karşılıklı büyükelçi tayinleri gündeme gelecek. Süreç, Doğu Akdeniz'de yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Ankara, Türkiye'nin her koşulda FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN huzur içinde yaşamasından yana tavrını sürdürecek. Görüşmelerde çözümü güç konular paranteze alınarak başta enerji olmak üzere işbirliği alanlarına yoğunlaşılacak. Önceki günlerde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Azerbaycan'ın eski Ankara ve şimdiki ABD Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ev sahipliğinde düzenlenen yemekte İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un kardeşi ve Amerika Büyükelçisi Michael Herzog ile bir araya geldi.



SONUÇ

BİR taraftan TANAP diğer taraftan olası Doğu Akdeniz boru hatlarının üstünde, "TÜRKİYE BÖLGE İÇİN BİR GÜVENLİK KÖPRÜSÜ" konumundadır. Avrupa'yı titremekten kurtaracak ikinci kanal, İsrail-Türkiye doğalgaz boru projesi gündemde. İsrail'in Türkiye ile barışmak isteği ve Başkan Erdoğan'ın enerji jeopolitiğini çok iyi okuması dikkate değerdir. Çünkü güçlü ve sürdürülebilir ekonomisi, barışı hedefleyen dış politikası ve istikrarlı yönetim anlayışının yanı sıra bulunduğu coğrafya itibariyle zengin doğalgaz ve petrol rezervlerine komşu olan Türkiye, bugüne kadar kaynak ülkeler ile tüketici piyasalar arasında güvenli bir köprü vazifesi görmüştür ve görmeye devam edecektir. BÜYÜK ÜLKELER, BÜYÜK

LİDER ÇIKARIR, BÜYÜK İŞ YAPAR. YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULURKEN BÜYÜK TÜRKİYE'DE BÖLGESEL GÜÇ, KÜRESEL AKTÖR OLARAK

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNİ İLMEK İLMEK ÖRMEKTEDİR.