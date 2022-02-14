529 milyonun hesabını sen ver Bay Kemal!

İzmir'de bugün Buca Metrosu'nun temeli atılacak. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. CHP il, ilçe ve belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun gözüne girmek için günlerdir bir telaş içinde.. Belediye çalışanlarını tören alanına yığıp hesapta gövde gösterisi yapacaklar... Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bunun İzmir'in en büyük yatırımı olduğunu pompalayıp duruyor. Evet, doğru: Bu İzmir'e belediye kasasından yapılacak en büyük yatırım ancak aynı zamanda İzmir'in bugüne kadar yediği en büyük kazığın da bizzat kendisi... CHP, gövde gösterisi yapmaya çalışmasının aksine bugün İzmir'e bu kazığın hesabını vermeli. Soyer, yapamadığı için bu hesabı vermek de bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na düşüyor...

ÇOK BÜYÜK BİR KAZIK YEDİK

Büyükşehir Belediyesi, Buca Metro ihalesini 3 milyar 392 milyon lira ile en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı yerine, 529 milyon lira daha yüksek teklif veren Ankaralı Gülermak Ağır Sanayi A.Ş'ye verdi. Başkan Tunç Soyer, neden en düşük teklif sahibini değil de 529 milyon lira fazla teklif eden ikinci firmayı tercih ettiklerini İzmirliye bir türlü izah edemedi. Önce, "Kazanan firmayı proje için kredi aldığımız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) seçti" diyerek topu EBRD'ye atmaya çalıştı.

MANŞETİMİZLE YÜZLEŞME

Ancak Yeni Asır, bankanın kendi mevzuatını inceleyerek bunun doğru olmadığını ortaya çıkardı. Çünkü, EBRD Satın Alma Politika ve Kuralları'ndaki Müşteri Sorumlulukları kısmında Soyer'in söylediklerinin tam tersi yazıyordu. Yani EBRD belediyeye sadece tavsiyede bulunabiliyor, asıl kararı müşteri, yani Büyükşehir Belediyesi veriyordu. Bu haberimizin yayınlandığı gün ulusal bir televizyon kanalının canlı yayınlanan programına konuk olan Tunç Soyer, Yeni Asır'ın bu manşetiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Kendisine Yeni Asır'ın manşeti gösterilen Soyer, burada kararı EBRD'nin değil, kendi oluşturdukları ihale komisyonunun verdiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Fakat Soyer, o günden sonra da ihalenin neden 529 milyon lira daha fazla teklif veren firmaya verildiğine dair soru işaretlerini giderecek açıklamayı bir türlü yapamadı. İhaleye katılan diğer firmalar

ilgili mercilere itirazlarını sunarken Soyer, geçtiğimiz günlerde Gülermak firmasının sahibi Tahir Güleryüz ile inşaat sözleşmesi imzaladı.



SEVGİLİLER GÜNÜ KILIFI

Henüz 529 milyon liranın hesabı verilmeden bugün projenin temeli atılıyor. Hem de tam Tunç Soyer "cıvıklığına" yakışacak şekilde, Sevgililer Günü'nde... Neymiş İzmir'e sevgilerini gösterceklermiş... Sen İzmir'in 529 milyon lirasını heba et, üzerine de "Sevgiler Günü" ile kılıfına uydur... Bu paranın hesabı verilmeden yapılacak tören ne kadar kalabalık ne kadar coşkulu olursa olsun anlamsız. Bilinçli İzmirliler, oynanan bu oyunu görüyor...



İZMİRLİLER AÇIKLAMA BEKLİYOR

MADEM Soyer, ısrarla hesap vermekten kaçıyor o zaman bu iş, bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu'na düşüyor. Kılıçdaroğlu lafa geldi mi hükümetin yaptığı ihaleleriyle ilgili iddialar öne sürüyor. Bugüne kadar hiçbiriyle ilgili de somut deliller ortaya koyamasa da bu huyundan vazgeçmiyor. Ama önce kendi partisine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bakması gerekiyor. Öyle lafa geldi mi bol keseden atıp ardından Sevgililer Günü kılıfıyla İzmir'in 529 milyon lirasını böyle heba etmek yok... İzmirliler olarak Kılıçdaroğlu'ndan bugün 529 milyon lirasının hesabını vermesini bekliyoruz.

ERHAN GÜLENÇ