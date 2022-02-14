Amerikalılar sözde işgal histerisini büyütüyor

KREMLİN Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gece gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uşakov, "Bugünkü görüşme, Rusya'nın sözde yakında Ukrayna'ya kesinlikle saldırı düzenleyeceği yönündeki benzeri görülmemiş histerilerin atmosferinde gerçekleşti" dedi. Uşakov, "Biden, Putin'e ABD ve Rusya'nın rakip olduğunu ancak dünyada istikrar ve güvenliği desteklemek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi" diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddialarının "koordineli" şekilde yapıldığını belirten Uşakov, "Putin, Biden'a Ukrayna'yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını bir kez daha vurguladı" dedi.