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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan teşekkür mesajı

Emine Erdoğan'dan teşekkür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kovid-19'u en hafif seyriyle geçirdiğini ancak izolasyon sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.

AA

14.02.2022, 13:28

Emine Erdoğan’dan teşekkür mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.