Emine Erdoğan’dan teşekkür mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı.

Tüm hastalara acil şifalar diliyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 14, 2022