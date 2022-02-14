HDP ‘6 benzemez’i ipotek altına aldı: Bizi yok sayamazsınız!

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması için Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen 6 muhalefet partisinin yuvarlak masa toplantısına en sert tepki CHP'nin gizli ortağı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi. HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar, "Bizi yok sayamazlar" dedi. Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde önceki akşam bir araya gelen "6 benzemez"in genel başkanlarının toplantısı 5.5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili çalışma metninde mutabık kalındığı ve 28 Şubat'ta sistem metninin kamuoyu ile paylaşılması için karar alındığı duyuruldu. Ortak açıklamada Millet İttifakı'ndan hiç bahsedilmemesi ise dikkat çekti.



SİYASİ BİR GETİRİSİ OLMAZ

TOPLANTI ile ilgili siyasi kulislerde yapılan değerlendirmelerde 6 parti genel başkanın bir araya gelmesiyle yuvarlak masa toplantısında varılan mutabakatın siyasi açıdan bir getirisi olmayacağı vurgulanırken, yuvarlak masa dışında tutulan HDP'nin 3. İttifak'a itilmesi için bir yöntem olabileceği vurgulandı. Yuvarlak masada bir araya gelen genel başkanlara ilk ve sert tepki HDP'den geldi.



'MUTABAKAT ARAMAK ŞART'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Diyoruz ki parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğiz, en geniş demokrasi ittifakıyla gireceğiz. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi için de bütün muhalefet partileriyle diyalog ve müzakere istiyoruz. Eğer muhalefet partileri bizlerle geçiş sürecini, önümüzdeki dönemin temel ilkelerini, seçime kadar olan dönemdeki haksızlıkların ve tahribatların tamiri konusunu müzakere ederlerse ortak aday fikrine de açığız. Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaat ettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur" dedi. Sancar'ın sert çıkışı, HDP'nin 6 partiyi ipotek altına aldığının göstergesi olarak yorumlanıyor.