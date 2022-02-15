BAE ile yeni dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'u atlatmasının ardından ilk ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdi. Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Kuruluşunun 50. yılında BAE ile dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları atacağız. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diyalog ve iş birliği, tüm bölgemizin barış ve istikrarı bakımından önem taşıyor. Körfez Bölgesi'ndeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, gerçekleştirecekleri temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacaklarını aktardı.

13 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan, "Yaklaşık 5,5 milyar doları ihracatımız olmak üzere, 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle BAE önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları Birleşik Arap Emirlikleri'nde bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. BAE de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Burada önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim. Taşımacılıktan ileri teknolojilere, savunma sanayinden sağlık, tarım, kültür ve eğitime kadar çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerleme sağlayacak adımların atılmasını hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan, BAE'de Veliaht Prens Al Nahyan tarafından karşılandı. Daha sonra ikili önce baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından da iki tarafın geniş heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmelere geçildi. Toplantının ardından ikili anlaşmalara imza atıldı. İki ülkenin bakanları, imzalanan 13 anlaşmayla birlikte basın mensuplarına poz verdi.

DUBAİ EXPO'YA ZİYARET

BAŞKAN Erdoğan, Dubai'nin salgın şartlarına rağmen EXPO'ya başarıyla ev sahipliği yaptığına da işaret etti. Erdoğan, bu vesileyle dünya fuarında "Türkiye Milli Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta sergi alanını da ziyaret edeceğini söyledi.

BURJ KHALİFA'YA TÜRK BAYRAĞI

BAŞKAN Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesinde, Dubai kentinde bulunan ve dünyanın en yüksek binası unvanını taşıyan Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtılarak, İstiklal Marşı dinletildi. Kırmızı-beyaza bürünen Burj Khalifa'nın üzerine ayrıca Türkçe "Hoş Geldiniz" yazıldı.