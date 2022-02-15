Başkan Erdoğan BAE’li yatırımcılara hitap etti: Yeni bir dönem başlattık

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.



Erdoğan "13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE ile ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda hemfikiriz. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Değerli kardeşim Şeyh Muhammed bin Zayid'in kasım ayındaki ziyaretiyle Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattık. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz. Dün yaptığımız görüşmelerde bu karşılıklı anlayışı bir kez daha teyit ettik. Zira 13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. İkili ilişkilerimizde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş, özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Bu durum ikili ekonomik ve beşeri ilişkilerimizin köklü bir geçmişe ve sağlam bir altyapıya sahip olduğunun ispatıdır.

Şimdiki ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır. Dün sanayi ve ileri teknolojiden taşımacılığa, sağlıktan tarıma ve karşılıklı yatırımlara kadar çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler, bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur.

BAE, iletr teknoloji şirketlerine ve start-uplara finansman desteği ve uygun yatırım fırsatları sunuyor. Türkiye ise dinamik ve genç nüfusuyla ileri teknoloji geliştiren, küresel ölçekte isim sahibi yeni girişimlere öncülük ediyor. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Karayolu, havayolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantılarımızsın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz.

Türkiye, 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi, fiziki altyapısı ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülkedir. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü, dayanıklılığını ve son 20 yılda kat ettiği mesafeyi açıkça göstermiştir.