Başkan Erdoğan’dan Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü programına katılıyor. Burada önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, "Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan Togg'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Türkiye'nin EXPO'ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur." dedi.





DUBAİ EXPO 2020 FUARINA ZİYARET

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri temaslarının 2'nci gününde Dubai Expo 2020 fuarını ziyaret etti, Türkiye'nin milli gün açılışını yaptı.



Başkan Erdoğan anı defterini de imzaladı

Milli gün kapsamında, bayrak seremonisi düzenlendi ve iki ülke milli marşları çalındı. Atık maddelerden elde edilen defile sahnelenecek. Sergi alanında TOGG ve AKINCI SİHA'nın maketleri de yer alacak. Erdoğan'a ziyaretinde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid al Maktum da eşlik ediyor.

Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında heyetle fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan, şeref defterini imzaladı.