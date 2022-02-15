Uzaktan Sağlık Hizmeti’nde önemli yenilik! Sağlık raporları evde düzenlenecek

Son dakika... Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısının hazır olduğunu belirtti. Koca açıklamasında, "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz. Bugünlerde karşılaştığınız herkes sanki taşıyıcıymış gibi dikkatli olun. "POZİTİF" DÜŞÜNÜN, kendinizi koruyun." dedi.

BAKAN KOCA: UYGULAMA PİLOT İLLERDE BAŞLADI

Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili de konuşan Bakan Koca, "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı. Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak." dedi.

Yatağa bağımlı hastaların sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulamanın Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladığını belirten Koca, uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 76 BİN 632 OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 438 bin 553 testte 76 bin 632 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken, 74 bin 936 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,76, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 576 bin 58, 2'nci dozda 52 milyon 640 bin 859 ve 3'üncü dozda 26 milyon 286 bin 722 olmak üzere toplam 144 milyon 173 bin 367 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.