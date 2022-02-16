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Başkan Erdoğan'dan Arif Şentürk için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 yaşında vefat eden Rumeli türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk için başsağlığı mesajı yayınladı.

16.02.2022, 13:39

Başkan Erdoğan’dan Arif Şentürk için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.