"Zillet ittifakı 6+1 formatında buluştu"

Bahçeli, "Zillet ittifakı akşam yatıyor, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyor, sabah kalkıyor aynı ezberi tekrarlıyor. Bildikleri bir şey yok, yapacakları bir şey yok, cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok, politikaları yok, geleceğe dair en ufak bir hazırlıkları yok. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Oturma düzeninin nasıl olacağını konuştular. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel'de altı sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular. Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program ve gelecek hikayesi üretme becerisinden mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmış, açığa çıkmıştır. 5,5 saatlik görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur" dedi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın buluşma hakkında kendilerinin çağırılmamasını eleştirmesini değerlendiren Bahçeli, "Eş Başkan İzmir'de yaptığı konuşmasında potansiyel ortaklarını uyarmıştır" dedi.

6'LI GANYAN

TOPLANTI ile ilgili kara kalem çizilmiş karikatürü gösteren Bahçeli, "Burada 6 yuvarlak masa, altında HDP, onun ayaklarının altında Avrupa Konseyi ve ABD var. Masa dikdörtgen olsa 4 ayağı olurdu; ama yuvarlak olunca ayak 1, o da gizli ayak. O da HDP. Şu hale bakın, 6'lı ganyan. HDP ve Avrupa Konseyi, ABD, AB bunların normlarına kalacakmış. Birleştikleri yer HDP, kullandıkları yer altılı ganyan" ifadelerini kullandı.