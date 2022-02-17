Elektrikte yeni düzenleme yolda

Dün Beştepe'de dört saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapan Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi hakkında konuşan Erdoğan, Bakanlıkların yapılan indirimin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının takipçisi olacağını ve aksi yönde davranış sergileyen firmalara yaptırım uygulanacağını belirtti. Hayat pahalılığına da değinen Erdoğan, "Canımızı yakan fiyat artışları var. Emin olun, hepsi geçici" dedi.

Elektrik tarifelerinin vatandaş lehine yeniden değerlendirileceğini müjdeleyen Baştan Erdoğan, küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacağını ve STK'ların elektriğinin konut statüsüne dönüştürüleceğini söyledi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

DÜNYADA SÖZ SAHİBİ BİR TÜRKİYE

Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmeden 2023 vizyonumuz anlaşılamaz. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, sağlıklı bir mukayesesini yapmak hepimizin görevidir. Dün önceliğimiz can ve mal varlığımızı tehdit eden terördü. Bugün artık özgür bireylerin Türkiye'si var. Bugün artık dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var.

ENERJİ YATIRIMLARINA DESTEK

Elektrik fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan 3. ülkesidir. 210 kilovatsaate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecek. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacak. Dernek, vakıf, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecek. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz.

GÜBRE VE YEMDE İNDİRİM VAR

Bugünden itibaren can gübresi, nitro pover gübrelerinde yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak. Pancar bedellerinin ödenmesini 1 ay öne çekiyoruz.

GENÇLERE İNTERNET DESTEĞİ İKİ KAT ARTTI

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencisi gençlere de iki müjdeli haber verdi. Erdoğan, "Bilindiği gibi gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 gb olan internet desteğini 32 gb'a çıkardık. Şimdi de yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını 750 liraya yükseltiyoruz" dedi.

"YÜKSEK ENFLASYONUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

"HALİ hazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah onun da üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftiharımızdır. Biz Türkiye ekonomi modeli diye ifade ettiğimiz bir politika ile süreci tam tersine çevirmeyi başardık. Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olan olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir."

AYM'DEKİ YEMİN TÖRENİNE KATILDI

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden dönen Başkan Erdoğan, dün önce Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı. Törene katılanlar arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.