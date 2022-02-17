Son dakika: Devlet Bahçeli de MHP’li belediyelere talimatı verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarına su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları talimatını verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın 229 belediye başkanına ilettiği mesajda, "Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadeleri kullanıldı.Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar