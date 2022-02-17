Haberler Gündem Son dakika: Devlet Bahçeli de MHP'li belediyelere talimatı verdi

Son dakika: Devlet Bahçeli de MHP'li belediyelere talimatı verdi

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partili belediyelere 'suya yüzde 7 indirim yapın' talimatı vermesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir talimat geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nce (MHP), MHP'li belediye başkanlarına su fiyatında yüzde 7 indirim yapılması konusunda mesaj gönderildi.