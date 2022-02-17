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Son dakika: Devlet Bahçeli de MHP'li belediyelere talimatı verdi

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partili belediyelere 'suya yüzde 7 indirim yapın' talimatı vermesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir talimat geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nce (MHP), MHP'li belediye başkanlarına su fiyatında yüzde 7 indirim yapılması konusunda mesaj gönderildi.

17.02.2022, 16:36 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022, 16:40

Son dakika: Devlet Bahçeli de MHP’li belediyelere talimatı verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarına su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları talimatını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın 229 belediye başkanına ilettiği mesajda, "Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadeleri kullanıldı.

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