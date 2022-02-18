Son dakika: Ukrayna’da büyük patlama!

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ederken ayrılıkçıların kontrolünde olan Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi.

Ukrayna'da bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, bölgeden son durumu aktardı.

Kavasoğlu, "Patlamanın olduğu noktaya 50-55 km uzaklıktayız. Sivil tahliyelerinin gerçekleştiği kapının 5-10 km ötesinde Donetsk belediye binasının orada gerçekleşti bu patlama" ifadelerini kullandı.

Emine Kavasoğlu, Ukrayna ve Rusya'nın sivillerini tahliye etmeye başladığını duyurdu.

"İŞGAL KAÇINILMAZ"

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Perşembe günü öğleden sonra yaptığı açıklamada bazı Rus birliklerinin Ukrayna sınırına doğru yavaşça yaklaştığını ve Rus ordusunun kan stokladığını açıkladı.



Pentagon ayrıca, Donbas'tan gelen bombardıman haberlerinin tedirgin edici olduğunu da vurguladı.

ABD'nin BM elçisi, Rusya'ın 'kaçınılmaz bir işgale doğru gittiğine' ilişkin kanıtlar olduğunu söyledi ve "Hayati bir an yaşıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Yetkilisi de, "ABD, güvenlik önerileri ile ilgili Rusya'nın yanıtını aldı" açıklamasını yaptı.