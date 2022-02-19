ABD askerleri ve YPG’li teröristler tatbikatta

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Deyrizor ilinin kuzeybatısında terör örgütüyle ortak silahlı tatbikat düzenliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD askerleri Deyrizor'un kuzeybatı kırsalında yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde bulunan sanayi bölgesi ve çevresinde dün sabah saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerle ortak silahlı tatbikat başlattı. Ortak tatbikat, savaş uçağı ve helikopterlerin yanı sıra birkaç tank ve zırhlı araçların katılımıyla yapılıyor.