Elektrik faturalarına yeni indirim geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik faturası düzenlemesiyle ilgili detayları paylaşan Dönmez, "Ticarethanelerle ilgili tek tarife uygulamasını başlatmıştık. Meskende yüzde 65'ini kapsadığımızı söylemiştik. Şimdi yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz. Burada da amacımız yüzde 65'ini indirimli tarife kapsamında karşılayacak bir çalışma. Ticarethanede de düşük tarifeli kademe olacak. Cemevlerinde ise yarı yarıya indirim olacak" diye konuştu. Bakan Dönmez, enerji konusunda geçtiğimiz yıl 100 milyar lira olan Hazine üzerinden verilen desteğin bu sene 100 milyarın da üzerine çıkacağını da sözlerine ekledi.