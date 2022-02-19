Ukrayna’nın toprak bütünlüğü önemli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Brüksel'de görev yapan Türk gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgesel olarak hassas, kritik bir dönemden geçildiğini ifade eden Akar, "Böyle bir dönemde 2 gün süreyle NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda başta Ukrayna olmak üzere ittifakın gündeminde bulunan savunma ve caydırıcılık konuları ele alındı, hem bölgesel hem de küresel gelişmeler değerlendirildi" dedi.

'GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ'

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime yönelik de açıklamalarda bulunan Akar, "Bizlerde, ilgili diğer ülkelerde ve NATO ülkelerinde bir endişe söz konusu. Bu endişeyle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü gerçekten çok önemli" diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Görüşmelerde Güney Kafkasya'daki bölgesel işbirliğinin herkesin yararına olduğunu ifade ettiklerini de aktaran Akar, "DEAŞ, El-Kaide, PKK ve PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ve FETÖ gibi terörün her türlüsü ile mücadele ettiğimizi, bunu sürdürdüğümüzü ve bu alanda müttefiklerimizden daha fazla işbirliği beklediğimizi de burada yine altını çizerek muhataplarımıza ifade ettik" dedi.