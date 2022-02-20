Başkan Erdoğan Kongo’da! İki liderden ortak açıklama

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Resmi ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi. İki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanına, Orta Afrika Ekonomik Topluluğu başkanlığı için de muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde kabul ettiğimiz eylem planı ile 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik.

Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik çerçevesinde geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerimizde işbirliği imkanlarını, ilişkilerimizi ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İkili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

Güvenlik ve terör alanlarındaki dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

FETÖ ile mücadelede desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Biz de terörle mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum.

Eğitim ve Kültür alanındaki iş birliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz.