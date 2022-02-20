Başkan Erdoğan Kongo’da! Resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi.

Erdoğan Kongo'da resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'Apala ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Murat Ülkü karşıladı.Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Kinşasa'ya geldi.

ERDOĞAN SENEGAL VE GİNE'Yİ DE ZİYARET EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınacak ve Türkiye ile bu devletler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Dakar ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte iştirak edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğimizin yeni binalarının resmi açılışı da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gine Bissau'yu ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil edecektir" denildi.