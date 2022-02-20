Bosna Hersek FETÖ’yü tehdit olarak görüyor

BOSNA Hersek Federasyon Başbakanı Fadil Novalic, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) ülkeye tehdit olarak gördüklerini söyledi. FETÖ'nün birçok açıdan tehlikeli bir terör örgütü olduğunu belirten Novalic, "Oluşturdukları paralel yapılanmalar ile tehlike oluşturuyorlar" dedi. Novalic, "Benim için devletin kanunlarının önemi yok, içinde bulunduğum yapının önemi var anlayışıyla yaşayan insanların içimizde oluşundan memnun değiliz. Paralel yapı, paralel para akışı ve bunun getirdiği tüm olumsuz durumlar anlamına geliyor. Bunu Amerika da dahil, kimse istemez" diye konuştu.