Kandil’den sufle gelmeyince aday açıklamadılar

MHP'NİN "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantıları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla önceki gün İzmir Bayraklı'dan başlatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Çetinkaya ve Tarkan Toper, MHP Bayraklı İlçe Başkanı Tuncay Arslan ile çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda, Yalçın partililere seslendi. 7 siyasi partinin parlamenter sisteme geçiş söylemlerinde bulunduğunu hatırlatan Yalçın, "Bugüne kadar ısrarla seçim istemelerine rağmen adaylarını açıklamadılar. Bizce sebebi şu; henüz Kandil'den sufle gelmedi. Prensilvanya, bir adayı işaret etmedi. Washington, talimat vermedi. Bugüne kadar tespit edememelerinin temel nedeni bizce budur" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, "100 yıl evvel yaptığımız gibi Hasan Tahsin olup ilk kurşunu İzmir'den atacağız. Küresel emperyalistlerin kirli tezgahlarını denize dökmeye, zilletin işbirlikçilerinin oyunlarını bozmaya; devletimize, milletimize nefer olmaya, omuz vermeye hazır olduğumuzu, teşkilatlarımızın diri ve ayakta olduğunu belirtiriz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek olan 2023 vizyonunun akamete uğratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

■ MERT ALPDÜNDAR