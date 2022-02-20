Savaşın ayak sesleri

UKRAYNA'NIN doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ayrılıkçıların 19 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi. Donbass'ın farklı noktalarında açılan ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrılıkçıların topçu sistemleri havan topları kullandığı ifade edildi.

GÜVENLİK MUTLAK ÖNCELİK

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı Donbass'ta silahlı saldırıya hazırlandığı iddiasıyla suçlamasına yönelik önceki gün yapılan açıklamada, "Ukrayna vatandaşları, temas hattının her iki tarafında da ikamet ediyor. Onların barışı, güvenliği ve esenliği Ukrayna için mutlak bir önceliktir. Ukrayna hükümetinin geçici olarak işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bir saldırı operasyonu başlatmayı planladığına dair iddialar gerçekten çok uzak. Ukrayna ayrıca Donbass'ta herhangi bir sabotaj eylemi gerçekleştirmiyor ve gerçekleştirmeyi planlamıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

BORU HATTINDA PATLAMA

Öte yandan Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbass bölgesindeki Luhansk'taki doğalgaz boru hattında önceki gece saatlerinde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından çıkan yangınlar söndürüldü. Ukrayna'nın devlete ait doğal gaz şirketi Naftogaz Üst Yöneticisi Yuriy Vitrenko, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontolündeki Lugansk'taki doğalgaz boru hattında yaşandığı iddia edilen patlamayla Ukrayna'nın bir ilgisinin olmadığını belirtti.



DONETSK VE LUGANSK'TA SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Ukrayna hükümet güçlerinin saldırıya geçeceği beklentisi nedeniyle sivillerin dünden beri tahliye edildiği Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, bölgede tam seferberlik ilan edilmesini içeren bir karar imzaladığını kaydetti. Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik'in de, genel seferberlik ilanını içeren bir kararname imzaladığı belirtildi. Kararname ile 18-50 yaşlarındaki erkeklerin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden ayrılmaları yasaklandı.



ABD BAŞKANI BIDEN'DEN UKRAYNA AÇIKLAMAS:IRUS DESTEKLİ GÜÇLER KIŞKIRTMA PEŞİNDE

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını söyledi. Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu. Biden, "Son birkaç gündür Donbass'ta Ukrayna'yı kışkırtmaya çalışan Rus destekli güçlerin ateşkes ihlallerinde büyük bir artış olduğunu gördük" diyerek Donbass'ta Rus destekli ayrılıkçılar tarafından bir anaokulunun vurulduğu saldırının suçunun Ukrayna'ya atıldığını belirtti. Ayrıca Ukrayna'nın Donbass'ta büyük bir saldırı başlatmayı planladığını iddia eden Rus destekli ayrılıkçılar da dahil olmak üzere Rus tarafının daha fazla dezenformasyon kampanyasına başvurduğunu belirten Biden, Rusya'nın sınırlarına 150 binden fazla asker yığdığını söyledi. Biden, "Bütün bunlar, Rusların daha önce kullandıkları taktiklerle tutarlıdır, Ukrayna'ya karşı harekete geçmek için yalan bir gerekçe oluşturmak. Bu aynı zamanda ABD'nin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın haftalardır uyardığı bahane senaryolarıyla da uyumludur" dedi.

'ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ'

Rus birliklerinin şu anda Ukrayna'yı Belarus'tan, Ukrayna sınırından ve Karadeniz'den kuşatmış durumda olduğunu vurgulayan Biden, "Rus kuvvetlerinin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta Ukrayna'ya saldırmayı planladıklarına inanmak için nedenlerimiz var" diye konuştu. Biden, "Ukrayna'da savaşa asker göndermeyeceğiz, ancak Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.