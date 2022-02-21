Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak açıklaması yaptı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İki yıllık bir aranın ardından Dakar'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmem gerekiyor. Muhterem kardeşime ve Senegal halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE SENEGAL İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Senegal ilişkilerini ele aldık. İş birliğini geliştirme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak stadyumun bir Türk firması tarafından yapılmasını ayrıca önemsiyorum.

İkili ilişkilerimiz, son dönemde düzenlenen karşılıklı ziyaretlerle önemli bir ivme yakaladı.

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 540 MİLYON DOLARI AŞTI"

Dakar Büyükelçiliğimizin yeni binasının açılışını da yarın gerçekleştireceğiz. Karşılıklı yatırımların yanı sıra ticaret hacmimiz günden güne çok daha fazla artıyor. İkili ticaret hacmimiz 540 milyon doları aştı. Hedefimiz bu rakamı 1 milyar dolara ulaştırmak. İlişkilerimizi geliştirirken Senegal'in beşeri kaynaklarını öne çıakrmayı özellikle planlıyoruz.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'na ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum"