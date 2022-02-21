Gerilim tırmanıyor

Ukrayna'nın Donbass'taki ayrılıkçı Lugansk bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 sivil hayatını kaybetti. Lugansk bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 2 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde yaşanan çatışmada Pionerskoye bölgesinde bulunan 5 evin de zarar gördüğü belirtildi. Sivillerin hayatını kaybetmesinin ardından Donbass bölgesinde yaşayan halk paniğe kapılırken, Kiev- Moskova hattı daha da gerildi.

MÜLTECİ GÖÇÜ OHAL'E SEBEP OLDU

Yaşanan çatışmalar sebebiyle Donbass bölgesinden güvenli bölgelere iltica eden mülteciler, trenlerle ve toplu taşıma araçlarıyla Rusya'nın Voronezh bölgesine getirildi. Mülteci sayısının çokluğu sebebiyle Voronezh Valisi Aleksandr Gusev tarafından alınan kararla olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Mülteci göçünün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

RUSYA VE BELARUS TATBİKATLARA DEVAM ETME KARARI ALDI

BELARUS Savunma Bakanlığı, Rusya ile topraklarında ortak yürüttüğü 'Birlik Kararlılığı- 2022' tatbikatına devam etme kararı alındığını açıkladı. Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birlik Devletler'in sınırlarına yakın askeri faaliyetlerin artması ve Donbass'taki durumun ağırlaşması ile bağlantılı olarak, Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu cumhurbaşkanları, tatbikatlara devam etmeye karar verdi" denildi. 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının normal şartlarda dün sona ermesi bekleniyordu.