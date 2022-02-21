  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Putin, liderlere Donbas ile Lugansk'taki sözde yönetimleri tanıyacağını söyledi

Putin, liderlere Donbas ile Lugansk'taki sözde yönetimleri tanıyacağını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiği açıklandı.

AA

21.02.2022, 21:45

Putin, liderlere Donbas ile Lugansk’taki sözde yönetimleri tanıyacağını söyledi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Cumhurbaşkanımızın çabaları sürüyor Ukrayna’nın toprak bütünlüğü önemli