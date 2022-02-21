Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Senegal’de önemli açıklamalar

Programı kapsamında Senegal'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada Senegal-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Kürsüye çıkan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Senegal'e geldiği andan itibaren gösterilen misafirperverlikten dolayı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall başta olmak üzere tüm Senegal makamlarına teşekkür etti.

Türkiye ile Senegal'in aralarındaki fiziki mesafeye rağmen daima çok yakın olduğunu ifade eden Erdoğan, Batı Afrika'da kilit öneme sahip Senegal ile ilişkilerin mükemmel düzeydeki seyrinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bugüne kadar imzalanan anlaşmaların, ilişkilerin ahdi altyapısını güçlendirerek yatırımlar için elverişli bir zemin hazırladığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile 2018 yılındaki ziyaretim sırasında müştereken belirlediğimiz 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine ulaştık, şimdi hedefimiz 1 milyar dolar. Ortak gayretlerimizle bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

Salgın şartlarına rağmen ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla 540 milyon dolar seviyesine erişti. Bu tarihi başarının elde edilmesinde emeği, katkısı, çabası olan siz müteşebbislerimizi canıgönülden tebrik ediyorum.

Ziyaretim vesilesiyle imzalayacağımız anlaşmalarla mevcut ahdi yapımızı tahkim edeceğiz. İnşallah bu ivmeyi kaybetmeden önümüzdeki dönemde çok daha süratle hedeflerimize doğru yürüyeceğiz."

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK ALTYAPISI KÜRESEL ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLIDIR"

Türk müteahhitlik firmalarının Afrika kıtasının dört bir köşesinde tüm zorluklara rağmen son derece başarılı projelere imza attığını vurgulayan Erdoğan, bu projelerin yerel istihdamı destekleyerek kalkınmaya ve altyapı imkanlarının gelişimine önemli katkıda bulunduğunu kaydetti.

Türk firmalarının özellikle "Yükselen Senegal Planı"nda aktif rol almasından gurur duyduklarını belirten Erdoğan, bu firmaların bugüne kadar Dakar Havalimanı, Dakar Spor Kompleksi, Dakar Expo Merkezi ve uluslararası hal ve tır parkı gibi büyük projeleri başarıyla tamamladığını anımsattı.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile açılışını yapacakları 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun, Türk şirketi Summa tarafından 2 yıl gibi kısa sürede inşa edildiğini belirtti.

Türkiye-Senegal iş birliğinin nişanesi niteliğindeki bu yapının inşasında 1000 Senegalliye istihdam imkanı sağlandığını aktaran Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile ilişkilerin geliştirilmesi hususunda ortak iradenin ve bugüne kadar gerçekleştirilen projelerin, birlikte başarılacak işlerin de teminatı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20'nin önemli bir üyesi olduğunu, satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ekonomik altyapısı, küresel şoklara karşı dayanıklıdır. 2008 küresel finans krizi başta olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız birçok badireyi suhuletle atlattık. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene ortalama yüzde 5 oranında büyütmeyi başardık.

Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar, Türk ekonomisinin gücünü, kapasitesini ve son 20 yılda katettiği mesafeyi açıkça göstermiştir. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu sarsıntılı dönemi biz ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan yönettik.

Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 senesinde Türkiye olarak yüzde 1,8'lik rekor bir büyüme oranına ulaştık. Yine aynı dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk. Geçen seneyi yüzde 33'lük artışla 225 milyar doları aşan rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile tamamladık. Çift haneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla inşallah bu başarımızı çok daha ileriye taşımış olacağız.

Salgın kısıtlamalarının devam ettiği geçen yılı turizmde 30 milyon turist ve 24,5 milyar dolar turizm geliriyle kapattık. İnşallah bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz."

"TÜRK ÜRÜNLERİ AFRİKA İNSANININ KALİTELİ ÜRÜN ERİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK"

Başkan Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli ekonomi programının kararlılıkla uygulandığını, Kovid-19 salgınının ilk aylarındaki kayıpların hızla telafi edildiğini, aynı zamanda temel göstergelerde çok daha ötesine geçildiğini vurguladı.

Bu verilerin Türkiye'nin, Senegal'in ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunabileceğinin en samimi işareti olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşımak için mevcut imkanlardan yararlanmalı ve yeni mekanizmaları devreye almalıyız. Senegal'in bölgesinde ekonomik bir merkez haline gelebilecek potansiyeli taşıdığını biliyoruz. Konumu ve bölgedeki gücü itibarıyla Senegal, Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. 'Kazan-kazan' ilkesi temelinde özellikle üretim, tarım, turizm, tekstil, endüstri, enerji, gıda ve sağlık alanlarında geliştirilecek iş birliği kanalları, tüm bölgenin yararına olacaktır.

Türk ürünleri neticede Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmete erişimine katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin kendine özgü ve başarıyla yürüttüğü bir ekonomi ve kalkınma modeli var. Bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız."

Senegal ile 9-10 Mart'ta Ankara'da düzenleyecek beşinci dönem karma ekonomik komisyon toplantısına büyük önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bu vesileyle ekonomik iş birliğimiz tüm ve çevreleriyle ele alınabilecek ve ortak çalışma alanlarımız genişleyecektir. Ülkelerimiz arasında düzenlenen iş forumu gibi platformlar, iş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor. İş konseyi toplantıları, karma ekonomik komisyon toplantıları, alım heyetleri üst düzey ziyaretler de gayretlerimizin yoğunluğunu gösteriyor." dedi.

Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Afrika'ya açılım politikası kapsamında Afrikalılarla siyasi ve ekonomik ilişkileri hızla geliştirmenin çabası içinde olduklarını söyledi.

Bu çerçevede, diplomatik ve insani temasların yanı sıra ticaret, yatırımlar, kültürel çalışmalar, güvenlik ve askeri iş birliğiyle kalkınma projeleri gibi birçok alanda önemli mesafeler katettiklerini belirten Erdoğan, başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikasının 2013 yılı itibarıyla yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktığını dile getirdi.

Afrika ortaklık politikasında kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyete katkıda bulunmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm bu ilişkilerimizi eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde geliştiriyoruz. Bu anlayışla başlattığımız Türkiye-Afrika İş Forumu'nun üçüncüsünü 21-22 Ekim'de (2021) İstanbul'da topladık. Kısa bir süre önce Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsünü 17-18 Aralık'ta İstanbul'da başarıyla düzenledik. Kardeşim Macky Sall'in zirveye katılımı ve toplantının başarısı için Senegalli dostlarımızın verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.

"TÜRK FİRMALARINI YATIRIM YAPMAK ÜZERE SENEGAL'E DAVET EDİYORUM"

Erdoğan, karşılıklı emeklerin boşa gitmediğinin en somut göstergelerinden birinin katlanarak artan ticaret rakamları olduğunu belirtti.

Afrika kıtasıyla toplam ticaretin 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden 2021 sonu itibarıyla 34,5 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Erdoğan, Sahra Altı Afrika ülkeleriyle 2003 yılında 1,3 milyar dolar olan ticaret hacminin 2021'de 11,7 milyar doları bulduğunu anlattı.

Afrika'nın lider ülkelerinden Senegal'in ekonomik ve ticari bir merkez haline gelerek, kıtanın kalkınmasını da ileriye taşınmasını arzu ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Senegal'e yönelik projeler başarıya ulaştıkça doğacak yeni yatırım imkanları Türk iş çevrelerini Senegal'deki potansiyeli keşfetmeye teşvik edecektir. Buradan bir kez daha Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet ediyorum. Türk girişimcilerin Senegal halkının güvenine mazhar olacak projeleri başarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğine inanıyorum. Aziz kardeşim Macky Sall başta olmak üzere Senegal makamlarının da Türk girişimcilere gereken desteği vermeyi sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Senegalli yatırımcılara da ülkemizin kapıları sonuna kadar açıktır. 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul'da himayemizde düzenlenecek SAHA EXPO Savunma Sanayi ve Havacılık Fuarı bu bakımdan önemli bir fırsattır. Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağı gerçeğinden hareketle hazırlıklarımızı şimdiden güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize yaşadığımız ortak tecrübeler ışığında geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz."

Başkan Erdoğan, iş insanlarının yapacağı her ticari girişimde gereken kolaylığı sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizerek, toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.