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Başkan Erdoğan, Zelensky ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefonda görüştü. Zelensky, Başkan Erdoğan'a Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediği için teşekkür etti. Başkan Erdoğan, Rusya'nın hamlesini 'Kabul edilemez' olarak nitelendirmiş, diplomasi çağrısında bulunmuştu.