Başkan Erdoğan, Zelensky ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Zelensky'nin gündemi Rusya-Ukrayna kriziydi. İkili son durumu ele aldı, değerlendirmelerde bulundu.
ZELENSKY'DEN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNE DAİR PAYLAŞIM
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Zelensky, Erdoğan'a teşekkür etti.
Zelensky, 'Ukrayna'nın konumu ve toprak bütünlüğünü desteklediği için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sundum." dedi.