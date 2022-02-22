Başkan Erdoğan’ın ikinci durağı Senegal

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temaslarını tamamlamasının ardından Senegal'e gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Erdoğan, havalimanında Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından uğurlandı. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Senegal'e gitti.

İŞ FORUMUNA KATILDILAR

Senegal'in başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı. Erdoğan ve Sall, Cumhuriyet Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşme ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından basın toplantısı düzenlendi.

KONGO İLE 7 ANLAŞMA

Öte yandan, Erdoğan'ın ilk durağı olan Kongo'da iki ülke önemli anlaşmalara imza attı. Türkiye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, Bin 83 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Başkan Erdoğan Senegal'deki temaslarının ardından Gine Bissau'yu ziyaret edecek.