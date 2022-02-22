Biden ile Putin bir araya gelecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, ABD'den flaş bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı. Psaki, "Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti" ifadesini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Görüşme planı Putin ve Biden'ın kararına bağlı. Eğer liderler uygun görürse böyle bir zirvenin yapılması mümkün. Henüz somut bir adım yok" dedi.

'SINIRDA 5 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ'

Öte yandan Rusya, Ukrayna sınırını geçmeye çalışan 5 kişinin öldürüldüğünü ve 1 Ukrayna askeri aracının imha edildiğini iddia edildi. Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından konuşan Putin ise, "Somut bir tehlike var. Sorunları barışçıl yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir" ifadelerini kullandı.