İşte CHP’nin kadına bakışı

CHP'de geçtiğimiz aylarda çok sayıda taciz olayı gündeme gelirken İzmir'de yeni bir skandal patladı. Tire İlçe eski Başkanı Hakan Şenoyar'ın dikkat çekmek için yarı çıplak kadın resmi paylayarak imza attığı rezaletin bir benzeri de Buca'da yaşandı. Buca Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Bülent Uygur, yine kadın vücudu üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı.

ÇİRKİN İFADELER KULLANDI

Paylaşımına bir kadının 3 farklı fotoğrafını ekleyen Uygur, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zerafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" gibi çirkin ifadeler kullandı. Uygur, paylaşımının devamında bu sözleri, fotoğraftaki kadının elindeki yağ şişesi için söylediğini belirterek, "Bence Ayvalık yöresi zeytinyağı ve sıfır asit. Siz ne zannetmiştiniz?" dedi.

DAVA AÇMAKLA TEHDİT ETTİ

Sosyal medyada büyük tepki gören paylaşımı eleştirenler arasında, CHP'nin geçtiğimiz seçimlerdeki milletvekili adaylarından biri olan Hatice Zeybek Uslu da yer aldı. Bunun üzerine kendisini eleştiren Uslu'ya bir mesaj gönderen Uygur, dava açacağını söyledi. Uygur'un Uslu'ya gönderdiği mesajda, bunu ironi olarak paylaştığını söylemesi ise dikkat çekti. Bülent Uygur'a AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ da tepki gösterdi. Büyükdağ, "Şenoyar ve Uygur'un bu paylaşımlarıyla ortaya saçtığı şey; başlı başına 'Edepsizlik ve utanmazlık!' 'İnsan, hiç mi ders çıkarmaz?' diye sormak isterdik ama maya bu olunca yapacak bir şey yok! Her alanda ahkâm kesip ilim, irfan sahibi gibi ortaya çıkan CHP kafası; ne yazık ki insan ve kadın haysiyetini yerlere düşürecek kadar ahlâk ve hayâdan mahrum!" diye konuştu. İyi Parti kökenli olan Uygur, gelen tepkiler üzerine CHP'den istifa ettiğini açıkladı.





SKANDALLAR BİTMİYOR

CHP İzmir'de daha önce mermer ocağına karşı yaptığı paylaşıma dikkat çekmek için yarı çıplak kadın resmi paylaşan Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar görevden alınırken, CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver de, Salihli İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan'a telefonda küfredip hakarette bulunmuştu. Namver daha sonra İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

"BU İSTİFA YETMEZ!"

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, Uygur'un partisinden istifasının yeterli olmadığını söyledi. Büyükdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu istifa kendileri için bulunmuş siyasi bir çözümdür. Olması gereken; ahlak ve değer tanımayan bu kişinin meclis üyeliğinden de istifa etmesidir" dedi. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise, "Millet ittifakı ortakları CHP ve İyi Parti bu hamleyle sorumluluktan kaçamaz. Ortada toplum vicdanını yaralayan, kadını aşağılayan, milli ve manevi değerleri yok sayan ortak bir isim vardır ve bu şahıs; milletin verdiği yetkiden, belediye meclis üyeliğinden de istifa etmelidir" ifadesini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ