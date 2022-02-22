Kanada’da soykırım kilisenin dışına taştı

Kanada, tarihinin en büyük soykırımlarından biriyle yüzleşmesini sürdürüyor. Ülkede katolik kiliselerinin bulunduğu bölgelerde ortaya çıkarılan binlerce isimsiz yerli mezarının ardından bu kez de başka bir skandal ortaya çıktı. Kanada genelinde yaşayan binlerce yerli kadının, kendi istekleri dışında kısırlaştırıldıkları belirtildi. Alınan bilgiye göre British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba ve Quebec eyalet mahkemelerinin her birinde, zorla kısırlaştırıldıklarını ileri süren binlerce yerli kadını temsilen açılmış 5 davanın bulunduğu belirtildi. Kendisi de bir First Nation yerlisi olan haber ekibinden Creeson Agecoutay'ın edindiği bilgilerle, doğum için hastaneye giden yerli kadınların operasyon sırasında kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.



FORM İMZALATMIŞLAR

Özellikle sezaryen gerektiren durumlarda hamilelere bir onay formu imzalatıldığı kaydedildi. Görevlilerin, operasyondan dakikalar önce ve hatta bazen ameliyathaneye giderken söz konusu forma "tüp ligasyonu"na ilişkin bir madde ekledikleri bilgisi paylaşılan haberde, "Bu, doğum sancısıyla kıvranan ve bebeklerinin sağlığı konusunda paniğe kapılan kişilere en savunmasız oldukları anda yaşamlarını değiştiren bir işleme rıza göstermeleri için yapılan bir şey" ifadesine yer verildi.

SKANDALIN TARİHİ ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR

YERLİ kadınların zorla kısırlaştırılmaları ile gündeme gelen konunun tarihinin ülkede 1928'e kadar gittiği de ifade edildi. The Canadian Encyclopedia'da yer alan bilgilere göre, zorla kısırlaştırma uygulaması Kanada'da uzun ve genellikle gizli bir tarihe sahip. Alberta eyaletinde 1928'de kabul edilen ve 1972'ye kadar yürürlükte kalan yasayla "uygun olmayan kişilerin üremesine sınırlama" getirildi. Kanada Öjeni Kurulu tarafından özellikle hapishanedeki "tehlikeli" mahkumlar için verilen karar kapsamında, uygulama süresi boyunca bazı erkek mahkumlar da kısırlaştırıldı.