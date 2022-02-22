Kılıçdaroğlu: Büyükşehir başkanları aday olmayacak

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında Reuters'a açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında da konuştu. İki ismi de bir kez daha veto ederek, "Görevlerine devam edecekler" diyen Kılıçdaroğlu, ittifak içinde kendisinin cumhurbaşkanlığına önerilmesi halinde ise, kabul edeceğini açıkladı. Öte yandan, Millet İttifakı'ndaki 6 muhalefet partisi genel başkanının 28 Şubat'ta yapacağı ortak açıklama için davetiyeler de hazırlandı. Davetiyelerde partilerin alfabetik sıraya göre yer alması dikkat çekti. Millet İttifakı'ndaki liderler, daha önce oturma sırası nedeniyle 'Masa krizi' yaşamış ve "Bunu bile beceremediler" yorumlarına neden olmuşlardı.