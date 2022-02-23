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Başkan Erdoğan ve Putin bugün telefonda görüşecek

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim sonrası liderler arasında telefon trafiği yaşanıyor. Kremlin, bugün de Rusya Devlet Başkanı Putin ile Başkan Erdoğan'ın telefonda görüşeceğini duyurdu.

23.02.2022, 14:54 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022, 15:13

Başkan Erdoğan ve Putin bugün telefonda görüşecek

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıması tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Rus lider Putin bu karar sonrasında ordusuna bölgeye girme talimatı verdi. Ukrayna ise dünyaya çağrıda bulundu, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

BUGÜN TELEFONDA KONUŞACAKLAR

Bu gelişmeler yaşanırken gözler Başkan Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşecek görüşmeye çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.

Başkan Erdoğan bugün gazetecilerle yaptığı röportajda, krizle ilgili NATO'nun artık tavrını belirlemesi gerektiğini söyleyip Rusya lideri Putin ile telefon diplomasisini de sürdüreceklerini ifade etti