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Haberler Gündem Maske dönemi bitiyor mu? Bakan Koca bugünü işaret etmişti... Gözler toplantıdan çıkacak kararda

Maske dönemi bitiyor mu? Bakan Koca bugünü işaret etmişti... Gözler toplantıdan çıkacak kararda

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bugün toplanacak. Koronavirüs salgını ile mücadelede bugünkü toplantı ile birlikte yeni bir döneme geçilmesinin ilk adımlarının atılacağı konuşuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta yaptığı açıklamada bugün düzenlenecek olan Bilim Kurulu toplantısı maske kullanımından tedbirlere varan önemli kararları açıklayacağını duyurmuştu.

23.02.2022, 12:23 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022, 12:23

Maske dönemi bitiyor mu? Bakan Koca bugünü işaret etmişti... Gözler toplantıdan çıkacak kararda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bu hafta düzenlenecek olan Bilim Kurulu toplantısında maskeye ve tedbirlere ilişkin önemli kararlar alınacağını duyurmuştu.

MASKE KARARI MASADA

Bakan Koca açıklamasında bugünü işarete ederek, çarşamba günü korona virüs sürecini anlatan bir basın toplantısı yapılacağını aktarmış ve "Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Korona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak" demişti.

Bakan'ın açıklamalarını işaret eden Bilim Kurulu toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

VAKA SAYILARINDA SON DURUM
Buna göre, son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 98 bin 199 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,87 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 128 bin 369 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.