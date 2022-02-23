Rusya’nın ihlali kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Kongo'dan Senegal'e yaptığı uçak yolculuğunda önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krizle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, olası savaş sonrası muhtemel tehditlere karşı tedbirlerin alındığını ve Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.

MİNSK ANLAŞMASI'NA AYKIRI

"Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle bu Münih Konferansı'ndaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil" diyen Erdoğan, "Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Olası bir savaş durumunda Karadeniz'in istikrarsızlaşmasıyla ilgili soru üzerine ise Erdoğan, "Biz aynı zamanda Karadeniz ülkesiyiz. Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Karadeniz ülkesi olmanın bize yüklediği sorumlulukları bir kenara bırakamayız. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz" yanıtını verdi.

BM ZİRVESİ İÇİN YEŞİL IŞIK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ile Türkiye ve Almanya'nın da katılacağı bir zirve yapılması teklifine sıcak bakan Başkan Erdoğan, "Bana göre olması gereken de budur. Sayın Zelensky'nin bu teklifini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve diğer ülkeler kabul ederse biz de bu buluşmada yerimizi alırız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE SÖMÜRMEK İÇİN GELMEZ'

BAŞKAN Erdoğan, Afrika ziyaretlerini de değerlendirdi. Türkiye olarak kazan-kazan anlayışıyla Afrika'nın kalkınmasına katkı sunmaya, karşılıklı ticaret hacmini artırarak hep beraber kazanmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Erdoğan, "Batı, burayla ilgili bugüne kadar herhangi olumlu bir şey yapamaz mıydı? Hiçbir destekleri yok. Bizim Afrika'ya verdiğimiz ehemmiyetin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Mesela Albayrak Grubu'nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temizlik işini aldığını öğrenince çok sevindim. Cumhurbaşkanıyla görüşmemde de 'Türk şirketleri sömürmek için gelmezler, kazan-kazan esasına göre burada sizlerle iş yaparlar. Bir yıl içinde buranın nasıl temizlendiğini, buradaki değişimi göreceksiniz' dedim. O da mutlu oldu. Ecdadımız buralara geldiği zaman sömürge anlayışıyla gelmedi. Biz de inşa ve ihya etmek üzere geliyoruz" dedi.

YUNANİSTAN'A TERÖR ÖRGÜTÜ UYARISI

YUNANİSTAN topraklarındaki terör faaliyetlerinin sorulması üzerine ise Erdoğan, önemli uyarılarda bulundu. "7-8 aydır Lavrion kampına eleman aktararak orada eğitip, oradan da Irak üzerinden tekrar PKK'ya ve diğer taraflara sevk etmeye yönelik bir altyapı var" diyen Erdoğan, "7-8 ay öncesine kadar böyle bir şey söz konusu değildi. Biz isimleri tespit edip Yunanistan'a bildirdik. Suriye'den gelenler engellenince, Yunanistan üzerinden talimatlar vermeye başladılar. Hem adam eğitmek, hem de örgütün şehir içine hareketliliğini Lavrion kampı üzerinden sağlamak gibi iki hamleleri var. Yunanistan'a bildirdik" diye konuştu.