Son dakika: Başkan Erdoğan, Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren (54) için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Şehit Eren'in naaşı, törenin ardından cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Ahmet Akseki Camii'ndeki cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT EREN'E SON VEDA

Başkan Erdoğan cenaze töreninde "Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık." diye konuştu.

Külliye'deki törene şehidin eşi Sadiye Eren, annesi ve kardeşi ile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal ve külliye personeli katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.