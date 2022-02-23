  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Yunanistan'a protesto notası verildi

Yunanistan'a protesto notası verildi

Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarını çağırarak protesto notası verdi

AA

23.02.2022, 18:05 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022, 18:15

Yunanistan’a protesto notası verildi

Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılmış ve "Baba Oğul" teknesinde bulunun bir vatandaş yaralanmıştı.

Yunan unsurlarının vurduğu balıkçı: Teknemizi yakmaya çalıştılar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu olayı protesto eden bir nota verildi. Ayrıca, Ege'de "seyrüsefer serbestliğine" aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi.