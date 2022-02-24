Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale başladı.

Ukrayna, Türkiye'ye yönelik yardım çağrıları yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜVENLİK ZİRVESİ TOPLANIYOR

İki lider bölgedeki son durumu değerlendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik Zirvesi'ni toplama kararı aldı.

Zirve, saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek.

Rusya'nın askeri harekatı ile ilgili toplantı yapılacak zirveye, konuyla ilgili bakanlar ve bürokratlar katılacak.