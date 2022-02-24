Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda bir kez daha görüştü. Başkan Erdoğan, Putin'in Donbass'a özel harekat emri sonrası ilk teması kurdu.

Sputnik'in haberine göre; Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de diplomasi çağrısı yaptı. Erdoğan, Donetsk ve Luhanks kararınına karşı olunduğunu bir kez daha aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise NATO'nun endişelerini gözardı ettiğini söyledi. Güvenlik gerekçelerinden bahsetti.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜN DE PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün de Vladimir Putin' ile telefonda bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan, diplomasinin sürmesi gerektiğini ifade etmiş, 'Savaş kimseye yarar getirmez' demişti. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olabileceğini ifade etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY İLE DE TEMAS KURMUŞTU

Başkan Erdoğan, Afrika ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefonda görüşmüştü. Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını ifade etmişti. Zelenskiy, Erdoğan'a teşekkür etmişti.