Herkes laf söylüyor iş yapan yok!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin büyümesi üzerine Afrika turunu yarıda keserek Türkiye'ye döndü. NATO liderlerinin çevrimiçi yaptığı zirveye katılan Başkan Erdoğan, Afrika dönüşü uçakta da önemli açıklamalar yaptı. Krizi değerlendiren Erdoğan, Rusya'nın Kırım ilhakını reddettiklerini belirten Erdoğan, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımadıklarını söyledi. Senegal'de Alman mevkidaşı Steinmeier ile 3 yıl sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldiklerini ve Kiev-Moskova krizini görüştüklerini belirten Erdoğan, Steinmeier ile İsrail ve BAE'yle başlatılan normalleşme adımlarını da masaya yatırdıklarını kaydetti.

'NATO TAVRINI BELİRLEMELİ'

NATO liderlerinin yeteri kadar harekete geçemediğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Macron Moskova'ya geldi, tablo ortada. Arkasından Scholz geldi, o tablo da ortada. Biden ile ilgili 'görüştü, görüşüyor' vesaire dediler, herhangi bir şey çıkmadı. Olayı devlet veya kurumsal bazda ele alacak olursak, burada da şu anda ortada sadece NATO kalıyor. NATO artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Şu ana kadar Ukrayna'ya ciddi manada bir asker gönderme gibi durumla karşı karşıya kalmadık. Herkes sadece laf söylüyor, iş yapan yok. Rusya artık sınırda ciddi denilebilecek sayıda asker yığınağı yapmış vaziyette. Tabii bu tablo karşısında neticenin ne olabileceğini kestirmek için herhalde kâhin olmaya gerek yok. Tavrımızı ortaya koyacağız" dedi.

'BU YAPILANI REDDEDİYORUZ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ülkelere Sovyetlerden ayrılma hakkını vermek yanlıştı" ifadelerinin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Sayın Putin bu ifadeleri Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan kararını açıkladığı konuşmasında söylemişti. Bizim Kırım'da tavrımız ne olduysa, burada da aynı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü noktasında tavrımızı ortaya koyduk ve Rusya'nın bu takındığı tavrı reddettiğimizi bildirdik. Adımlarımızı atacağız. Sayın Putin ile görüşme için arkadaşlar irtibatları kuruyorlar. Kendisiyle de telefon diplomasisini bu arada sürdüreceğiz" yanıtını verdi.

PUTİN İLE GÖRÜŞMEDE DİYALOG MESAJI

BAŞKAN Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Önceki gün Zelenskiy ile telefonda görüşen Erdoğan, dün de Rus lider Vladimir Putin ile görüştü. Yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini ifade eden Erdoğan, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını ve Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin arabulucu olması teklifini yineleyen ve Putin'i bir kez daha Türkiye'ye davet eden Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

KİM BİZE FÜZEYLE SALDIRIRSA S-400 ORADA KULLANILACAK

ERDOĞAN, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "S-400'ler hangarda bekliyor" şeklindeki açıklamalarına da cavap verdi. Sistemin sadece Türk personel tarafından kullanılacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Nerede kullanılacak sorusunun cevabı gayet net; kim füzeyle ülkemize saldırırsa orda kullanılacak. S-400'ler nerde beklemesi gerekiyorsa orda bekliyor. Tabii gizli konular bunlar. İhtiyaç duyulması halinde, bu sistemin kullanılmasına yönelik tüm hazırlıkların yapıldığı ve sürecin olması gerektiği şekilde ilerlediğini biliyoruz" dedi.

ERMENİSTAN İLE İKİNCİ GÖRÜŞME 24 ŞUBAT'TA VİYANA'DA YAPILACAK

BAŞKAN Erdoğan, Ermenistan ile ilişkilere de değindi. Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüşmesinde bu konunun da değerlendirildiğini söyleyen Erdoğan, "Karşılıklı olarak özel temsilciler atadık ve 14 Ocak'ta Moskova'da ilk görüşmeyi yaptılar. 24 Şubat'ta da bu defa Viyana'da bir araya gelecekler. Ermenistan'ın sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gibi bazı somut beklentilerinin olduğunu biliyoruz. Ermenistan süreci devam ettirmekte kararlı olursa bizim için kapıların kapalı kalması diye bir şey söz konusu olmaz. Biz tüm bu süreçleri Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içinde yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.