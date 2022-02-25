Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı çıkışı önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

NATO'nun kararlı bir adım atması gerekir. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli.

Tahliyeler:

Dışişlerimiz her adımı atıyor. Havadan taşıma güvenli değil. Karadan daha güvenli. Bu konuda oradaki vatandaşlarımızın büyükelçi ve başkonsolosluğa müracaat etmeleri yönünde açıklama yaptık.

AB'ye tepki:

Batılı zihniyetler kararlı bir duruş sergilemedi. Bol bol nasihat çekiyorlar. Ne yaptınız, ne yapacaksınız, ne adım atacaksınız. Baktığınızda herhangi bir adım yok.

Şu anda AB ve Batı kararlı bir duruş sergilemediler. Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO Zirvesi'nde ne gibi adım atılmalı bu konuşulacak. Bugüne kadar da bol bol nasihat çeken Batı aynı nasihatlerini sürdürüyor.