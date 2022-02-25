Son dakika: Kritik NATO Zirvesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla başladı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.



Zirvede ayrıca liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor. Zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun devlet ve hükümet başkanları seviyesinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Aylardır yapılan uyarılara ve diplomatik çözüm çabalarına rağmen Rusya'nın, Avrupa kıtasında barışı bozduğunu vurgulayan Stoltenberg, "İşgalin tek sorumlusunun Rusya olduğunu" ifade etti.

Stoltenberg, Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırarak, İttifakın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Zirveye Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç liderleri de katılıyor.

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